Velden bekommt ein neues Kosmetikstudio

Das Studio bietet vielfältige Kosmetik- und Schönheitsangebote, an.

Am 1. August

Natascha Rabl, ausgebildete Linergistin und seit Anfang dieses Jahres Chefin eines Kosmetik-Studio in Klagenfurt, wird mit Visagistin und Kosmetikerin Lana Winona Gasser mit 1. August 2024 in Velden ein Permanent Make-up Studio in der Villacher Straße eröffnen.

Vielfältige Kosmetik- und Schönheitsangebote

Veldens Bürgermeister Ferdinand Vouk war schon vorab bei der Einweihungsfeier dabei und übermittelte seitens der Marktgemeinde Velden die herzlichsten Wünsche zur Geschäftseröffnung. Die anwesenden Besucher waren vom vielfältigen Kosmetik- und Schönheitsangebot aber auch vom Ambiente des Studios restlos begeistert.