Kärntner ÖVP: Erfahrung, Routine und ein Fiasko

Der Lesachtaler Gabriel Obernosterer ist ein Spezialist für schwieriges Terrain und eines der bewährtesten Schlachtrösser. So hatte er auch die komplexe Aufgabe, die schwarze Landespartei nach dem Martinz-Desaster im Jahr 2012 wieder zu stabilisieren. Das gelang ihm souverän, auch die Leitung des Budgetausschusses im Nationalrat war ein politischer Ritterschlag für ihn.

Seit 18 Jahren

Seit 18 Jahren gehört der kernige Lesachtaler Hotelier dem Parlament in Wien an. An zweiter Stelle wurde von den Kärntner Schwarzen die Klagenfurter Seniorenvertreterin Elisabeth Scheucher gereiht. Sie ist so etwas wie ein Stehauffrauchen der Politik. Im Jahr 2004 führte sie die Kärntner ÖVP bei der Landtagswahl in die vernichtendste Niederlage ihrer Parteigeschichte. Lediglich elf Prozent der Wahler stimmten für Schwarz.

Künftig im Nationalrat vertreten

Zu Scheuchers Ehrenrettung muss man sagen: Ihr Gegner hieß Jörg Haider. Elisabeth Scheucher zog sich kurz aus der Politik zurück und leitet jetzt den Seniorenbund. Bei der älteren Generation genießt sie durchaus Akzeptanz und große Beliebtheit. Basierend auf den Umfragen ist für die ÖVP auch nur mit zwei (bisher vier) Mandaten zu rechnen, damit dürften Obernosterer und Scheucher künftig im Nationalrat vertreten sein.

„Stabilität und Erfahrung“

Auf den Plätzen drei und vier folgen mit Johann Weber und Sandra Lassnig eher unbeschriebene Blätter, ehe auf Platz fünf der Reihung ein bekannter Name auftaucht: Peter Weidinger. Für den Villacher wurde die Erstellung der Landesliste zum Fiasko. Nur ein Wunder kann Weidinger ins Parlament zaubern. Der Obmann der Kärntner Volkspartei, Landesvize Martin Gruber, begründet die Entscheidung mit der Bedeutung von „Stabilität und Erfahrung“.