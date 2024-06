Nächtlicher Brandeinsatz bei Restaurant

Als die Freiwillige Feuerwehr Perchtoldsdorf nur drei Minuten nach der Alarmierung ausrückte, meldete die Bezirksalarmzentrale bereits, dass alle Personen das Gebäude selbstständig verlassen hatten. Am Einsatzort drang dichter schwarzer Rauch aus einem Fenster sowie aus einem Abluftrohr am Dach. Ein Atemschutztrupp begab sich mit einer Löschleitung in das Lokal im Erdgeschoss und begann mit den Löschmaßnahmen. Aufgrund der starken Sichtbehinderung durch den Rauch im Gebäude wurde ein Druckbelüftungsgerät zur Entrauchung verwendet. Das Feuer konnte innerhalb weniger Minuten unter Kontrolle gebracht und schließlich erfolgreich bekämpft werden. Nach etwa 45 Minuten konnten alle eingesetzten Kräfte wieder in das Feuerwehrhaus einrücken. Die Polizei hat Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.

©FF Perchtoldsdorf / Florian Steiner ©FF Perchtoldsdorf / Florian Steiner ©FF Perchtoldsdorf / Florian Steiner