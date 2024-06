Vermisster Pensionist aus Leibnitz wurde in Wien gefunden

Seit 18. Juni wurde der 76-jährige Heinz aus Leibnitz vermisst. An diesem Tag stieg er in der Früh in ein Taxi, um zum Grazer Hauptbahnhof zu gelangen. Er wollte von dort aus mit dem Zug nach Wiener Neustadt reisen, jedoch verlor sich nach der Taxifahrt jede Spur des Pensionisten. Am 25. Juni wurde eine Öffentlichkeitsfahndung nach dem 76-Jährigen eingeleitet, die zunächst erfolglos blieb – bis heute. Wie die Landespolizeidirektion Steiermark in einer Presseaussendung mitteilte, wurde der Mann in Wien angetroffen und in die Obhut der zuständigen Stellen übergeben.