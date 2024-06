Hier kann es in der Steiermark heute zu Gewittern kommen

Gestern kam es in Grambach und in anderen Orten in Graz-Umgebung zu Überschwemmungen infolge von Unwettern. Wir haben den Wetterexperten Hannes Rieder von Geosphere Austria gefragt, wie die Wetterlage in der Steiermark heute und am Wochenende aussehen wird.

Potenzial für Starkregen

Laut dem Meteorologen gibt es heute jedenfalls Potenzial für Gewitter und punktuellen Starkregen in der Steiermark. Aktuell bilden sich bereits Schauerzellen mit Blitz und Donner im Gesäuse. Am Nachmittag werden weitere Schauerzellen erwartet, das höchste Potenzial für Regenfälle gibt es laut Rieder in der Südsteiermark. Punktuell kann es dort auch stärker regnen und sogar zu Gewittern kommen. Ebenfalls betroffen könnten das steirische Randgebirge und der Weizer Raum sein. In Graz ist am Nachmittag eher mit moderaten Regenschauern, die vom Schöckl herziehen, zu rechnen, im oberen Murtal dürfte es trocken bleiben.

Sommerlicher Samstag steht bevor

Wie Hannes Rieder uns mitteilte, sollte sich das Wetter in der Steiermark zum Abend hin beruhigen. Morgen steht den Steirern ein sommerlicher Tag mit Höchstwerten bis zu 32 Grad bevor – und das ohne Regengüsse. Erst für Sonntagabend prognostizierte der Experte wieder mögliche Schauer und Gewitter.