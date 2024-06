Auto hat sich überschlagen: Frau (30) ins Krankenhaus eingeliefert

Eine 30-jährige Lenkerin aus dem Bezirk St. Veit an der Glan kam am 28. Juni 2024, gegen 7.40 Uhr, mit ihrem Auto auf der Gurktal Bundesstraße (B 93) in der Gemeinde Straßburg aus unbekannter Ursache von der Fahrbahn ab. In weiterer Folge überschlug sich das Fahrzeug und kam auf dem Dach liegend in einem Acker zum Stillstand.

Totalschaden

Die Lenkerin wurde bei dem Verkehrsunfall unbestimmten Grades verletzt und musste von der Rettung in das KH Friesach gebracht werden. Am Auto entstand Totalschaden.