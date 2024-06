110 Jahre Flughafen Thalerhof: Grazer Tor zur Welt wurde gefeiert

Veröffentlicht am 28. Juni 2024, 12:17 / ©Foto Fischer

Am 26.06.1914 fand der erste offizielle Flug vom neu angelegten Flugfeld Thalerhof statt. 110 Jahre später werden bei einer Feier und in einer Expertendiskussion vor allem die aktuellen Chancen, Risiken und Innovationsmöglichkeiten analysiert und diskutiert; gleichzeitig stellt sich der Flughafen mit einem neuen Markenauftritt für die Zukunft auf.

Viele namhafte Gratulanten

Vor 110 Jahren wurde der Grundstein für eine Erfolgsgeschichte gelegt. Aus einem ehemaligen Flugfeld wurde über die Jahrzehnte ein internationaler Verkehrsflughafen, eine wichtige Wirtschafts-, Mobilitäts- und Tourismusdrehscheibe nicht nur für das südliche Österreich, sondern auch für das angrenzende Ausland. Zu den gestrigen Feierlichkeiten konnten die beiden Hausherren, die Geschäftsführer Wolfgang Grimus und Jürgen Löschnig, zahlreiche Vertreter aus Politik, Wirtschaft, Tourismus und der Flugbranche begrüßen. Moderator Armin Assinger hat schwungvoll und kurzweilig durch den Abend geführt und den Gratulanten auf dem Podium, Landtagspräsidentin Manuela Khom, Bürgermeisterin Elke Kahr, Gemeinderat David Ram, Wolfgang Malik, Vorstandsvorsitzender der Holding Graz, sowie den beiden Geschäftsführern Grimus und Löschnig, ihren persönlichen Bezug zum Flughafen entlockt. Bürgermeisterin Elke Kahr: „Der Flughafen Graz hat für unsere Stadt und die gesamte Region eine große wirtschaftliche Bedeutung, aber auch für viele Familien, deren Angehörige in aller Welt leben. Dass der älteste Verkehrsflughafen Österreichs im Eigentum der Stadt steht, ist ein Grund, stolz zu sein!“

©Foto Fischer Die Geburtstagstorte konnte sich sehen lassen.

CO2-Neutralität bis 2030 geplant

Nicht nur die Bedeutung des Flughafens für Wirtschaft, Tourismus und Industrie war Thema, auch die vielen Projekte, die sich derzeit in Umsetzung oder Planung befinden, um bis 2030 die CO2-Neutralität zu erreichen. So erklärte Gemeinderat David Ram:„Der Flughafen ist bereits 25 Jahre lang Teil des Grazer Umweltprogramms ‚Ökoprofit‘, bewirtschaftet vorbildlich 272 Hektar Grünraum und verfolgt mit großem Engagement das Ziel der CO2-Neutralität. Künftig wird der Flughafen mit einer Großphotovoltaikanlage auch einen beträchtlichen Teil zur umweltfreundlichen Energiegewinnung in der Stadt beitragen.“

Positive Zukunftsaussichten: Koralmbahn und Maribor-Anbindung

Schließlich ging es auch um die Rolle des Graz Airport für den grenzüberschreitenden Wirtschaftsraum, der durch die Koralmbahn, aber auch die verstärkte Achse nach Maribor einen wichtigen Schub erhalten wird. „Wir blicken stolz auf die aktuelle Entwicklung des Flughafens als Tor zur Welt für rund drei Millionen Menschen, die im Umkreis von 90 Minuten Fahrzeit zum Flughafen leben. Mehr als 30 Destinationen in 13 Ländern, darunter die wichtigen Umsteigeflughäfen Frankfurt, München, Wien und Zürich sowie die Ballungszentren Berlin, Düsseldorf und Hamburg stehen unseren Fluggästen zur Verfügung. Mit der Eröffnung der Koralmbahn und der geplanten besseren Anbindung an Maribor bzw. den slowenischen Raum wird sich unser Einzugsgebiet erweitern und unsere Bedeutung als einen der wichtigsten Flughäfen für den Alpe-Adria Raum stärken“, freuten sich Wolfgang Grimus und Jürgen Löschnig.