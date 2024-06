Mann (64) drohte Fußballfans zu erschießen

Kurz nach Mitternacht am Donnerstag, dem 27. Juni 2024, rief ein Unbekannter bei der Polizeiinspektion in Traun, Bezirk Linz-Land, Oberösterreich, an und beschwerte sich über den Verkehrslärm an der Trauner Kreuzung nach dem Sieg der türkischen Fußballnationalmannschaft bei der EM. Der Mann drohte, die lärmenden Fußballfans mit einer Pump Gun zu erschießen, da die Polizei seiner Meinung nach das Problem nicht lösen könne. Nach mehrfacher Drohung legte er auf, ohne seine Identität preiszugeben.

Waffen Zuhause gehortet

Die Polizei reagierte sofort, räumte die stark frequentierten Parkplätze an der Trauner Kreuzung und sperrte diese ab. Ermittlungen führten schnell zur Identifizierung des 64-jährigen Mannes, dessen Wohnadresse sich in unmittelbarer Nähe befindet. Er wurde widerstandslos festgenommen. In seiner Unterkunft fanden die Beamten mehrere unbrauchbar gemachte Langwaffen, Pistolen, CO2-Pistolen und Messer, die sichergestellt wurden. Die Ermittlungen dauern an.