Sturm, Regen und Hagel: Gewitter ziehen über Österreich

So bald ist in Österreich keine Entspannung in Sicht. Bereits gestern und vorgestern wurden Wetterwarnungen seitens der Meteorologen ausgegeben. Am heutigen Freitag, dem 28. Juni, wiederholt sich das Szenario. Über das niederösterreichische Waldviertel und Burgenland zog bereits ein Gewitter. Es stürmt, blitzt und regnet stark. Einwohner berichten, dass das Gewitter, wie aus dem Nichts kam und schnell wieder weiterzog.

Sturmböen und Hagel möglich

Vom Wetterdienst Skywarn Austria heißt es: „Auch heute sind wieder einige Schauer und Gewitter im Land zu erwarten. Ab der Mittagszeit werden die Schauer und Gewitter häufiger. Die meisten treten heute im Norden, Osten und Südosten auf. Geringeres Gewitterrisiko herrscht im Westen, möglich sind einzelne Schauer oder Gewitter aber fast überall. Die Gewitter ziehen etwas schneller als in den letzten Tagen, womit das Überflutungsrisiko etwas geringer ist. Dafür sind jedoch auch Sturmböen und Hagel bis 2 cm möglich.“

Gelbe Gewitterwarnung

Eine gelbe Gewitterwarnung gab auch die GeoSphere Austria aus. „Es ist mit starken Gewittern, Starkregen, Hagel und Sturm zu rechnen“, so die Beschreibung. Die Warnung gilt für Oberösterreich, Niederösterreich, Burgenland, Wien, Steiermark, Salzburg, Tirol und Vorarlberg. Kärnten dürften allen Anschein nach verschont bleiben – zumindest vorerst. Die Meteorologen führen aus: „Vor allem im Nordwesten, Norden und Osten ziehen jedoch auch teils hochreichende Quellwolken durch und dabei kommt es auch zu einzelnen Schauer- und Gewitterentwicklungen, die punktuell sogar heftig sein können.“

©GeoSphere Austria

Heftige Gewitter in Niederösterreich

Für das Waldviertel wurde sogar die Warnstufe „Orange“ ausgegeben. In den nächsten Stunden sind noch weitere Schauer zu erwarten. Zu Niederösterreich sagt die GeoSphere Austria: „Vor allem im Westen und Norden des Landes sind auch ein paar Schauer- und Gewitterentwicklungen zu erwarten, punktuell kommt es dabei zu Starkregen, vereinzelt auch zu Sturmböen.“

©Mike Strassala Aufnahme aus Traismauer, Niederösterreich, vom 28. Juni, gegen 12.30 Uhr.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 28.06.2024 um 14:10 Uhr aktualisiert