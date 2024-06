Bauabschnitt abgeschlossen: Große Eröffnungsfeier für neue Neutorgasse

Die Baustelle in der Neutorgasse gehört endlich der Vergangenheit an.

Die Baustelle in der Neutorgasse gehört endlich der Vergangenheit an.

Das Neutorviertel steht demnächst vor einem bedeutenden Moment: der Finalisierung des ersten Bauabschnitts im Rahmen der Innenstadtentlastung. Bevor die Neutorgasse am 8. Juli für alle Verkehrsteilnehmer freigegeben wird, gibt es am 5. und 6. Juli ein buntes Programm für Groß und Klein. Gemeinsam mit den Betrieben aus dem Viertel und La Strada Graz wird die bunte Vielfalt der Neutorgasse und das Neutorviertel gefeiert. Die Festivitäten finden jeweils von 17 bis 22 Uhr statt.

Neue Attraktion für Touristen?

Vizebürgermeisterin Judith Schwenter: „Pünktlich zum Ferienbeginn eröffnen wir die neu gestaltete Neutorgasse. Nach einer herausfordernden Zeit laden wir gemeinsam mit den Gewerbetreibenden, der Gastronomie und den Anrainern herzlich zu bunten Eröffnungstagen für alle ein. Ich bin überzeugt, dass das begrünte Neutorviertel mit seinen Geh- und Radwegen, Sitzgelegenheiten und einem Brunnen am Radetzkyspitz eine weitere Attraktion für Besucher unserer Innenstadt wird. Mein besonderer Dank gilt allen, die bei allen Wetterbedingungen unermüdlich gearbeitet und damit eine termingerechte Fertigstellung ermöglicht haben.“

Einbahn bis Ende 2025

Die vergangenen eineinhalb Jahre waren in der Neutorgasse von der Baustelle zur Errichtung der neuen Straßenbahnstrecke geprägt. Diese Bauphase geht nun in die Zielgerade und mit Montag, dem 8. Juli, wird die Neutorgasse wieder für den Verkehr freigegeben. Bis zur Inbetriebnahme der Straßenbahn mit Ende 2025 wird sie als Einbahn Richtung Süden und mit neuem Radweg in beide Richtungen ab der Kaiserfeldgasse bis zum Andreas-Hofer-Platz geführt.

Temporäre Gestaltung bis 2025

Das Neutorviertel geht mit der Fertigstellung der Neutorgasse in die nächste Umsetzungsphase. So wird die Kaiserfeldgasse im Abschnitt ab der Neutorgasse bis zur Herrengasse bereits heuer im Juli zur Begegnungszone. Bis zur baulichen Sanierung der Baumstandorte und Anpassung der Oberflächen im Frühjahr 2025 wird eine temporäre Gestaltung als sogenannte Testphase für die unterschiedlichen Nutzungen umgesetzt. Die Leitungssanierungen und die Errichtung der neuen Innenstadtradroute am Joanneumring sowie die angrenzenden Abschnitte in der Raubergasse und Schmiedgasse (bis zur Kaiserfeldgasse) befinden sich bereits in Umsetzung. Diese sollen bis Ende Oktober 2024 fertiggestellt werden.