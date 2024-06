25.000 Quadratmeter groß: Neues Stadtviertel entsteht am Westbahnhof

Am Donnerstag erfolgte die Präsentation des neuen Quartiers am Westbahnhof.

Die Stadt lud am 27. Juni 2024 in den lebensRAUM in der Postgasse zur öffentlichen Präsentation des geplanten Quartiers am Westbahnhof. Dort entwickelt die Stadt Villach gemeinsam mit den Österreichischen Bundesbahnen (ÖBB) ein neues Stadtviertel – 5 Minuten berichtete.

Bisher ungenütztes Areal

Konkret geht es um das rund 25.000 Quadratmeter große, derzeit ungenützte Areal am Westbahnhof. „Die gesamte Fläche ist ein brachliegender Schatz für die städtische Entwicklung Villachs. Nun wollen wir aus diesem Schatz ein dynamisches Stadtviertel machen. Hier wird bereits versiegelte Fläche nachhaltig und ressourcenschonend zu einem Klima-Modellquartier entwickelt“, erklärt Bürgermeister Günther Albel (SPÖ) und ÖBB-Vorständin Silvia Angelo ergänzt: „Am Westbahnhof-Areal wird ein moderner Stadtteil mit klarem Fokus auf leistbaren Wohnbau, nachhaltige Mobilität, Grünraum und attraktiven Freizeit- und Bildungsangeboten entstehen.“

Siegerprojekt kommt aus Finnland

Ziel des Projekts ist es, 40 Prozent der Grundstücksfläche für leistbaren städtischen Wohnraum zu verwenden, weitere 40 Prozent für frei finanzierten Wohnbau und 20 Prozent für die gewerbliche Nutzung. Im Zuge der Projektentwicklung brachten junge Architektur- und Stadtplanungstalente aus ganz Europa ihre Visionen über den renommierten EUROPAN-Wettbewerb ein. Das Siegerprojekt wurde unter anderem von Leonard Ma, Büro Public Office Helsinki, mittels Live-Schaltung direkt aus Finnland vorgestellt. Spannend waren aber auch die Ausführungen von Architekt Ernst Rainer, Büro für resiliente Raum- und Stadtentwicklung e.U (Graz), Guido Mosser, Abteilungsleiter Stadtplanung Villach und Iris Kaltenegger, Geschäftsführerin von Europan Österreich.

Grünflächen und neuer Kindergarten geplant

Im Rahmen des Projekts soll auch das Radwegenetz erweitert werden. Geplant ist zudem ein Sharing-Point für E-Mobilität und Radverkehr, auch ein Kindergarten soll integriert werden. Auch großzügige öffentlich zugängliche Grünflächen werden entstehen – im Innenbereich des Quartiers, aber auch entlang der Italiener Straße, als Aufenthaltsraum und zur fußläufigen Durchquerung.