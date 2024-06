Junger Mann (21) im Koma: Brutalo-Bande stellte sich selbst

Es waren blutige Szenen, die sich am Sonntagabend, dem 23. Juni, am Bahnhof in Bischofshofen, Bezirk St. Johann im Pongau, Salzburg, abspielten. Ein 21-jähriger Kosovare wurde von einer Bande brutalst zusammengeschlagen und ihm die Brieftasche geraubt. Der junge Mann wurde durch die Tritte und Schläge am Kopf schwer verletzt, sodass er bewusstlos am Boden liegen blieb. Er musste aufgrund der Verletzungen in den künstlichen Tiefschlaf versetzt werden.

Brutalo-Bande geschnappt

Tage darauf, am 25. Juni, wurden vier Personen von der Polizei festgenommen. Fehlten noch drei, der sieben Angreifer, die auf den Videos vom Bahnsteig zu sehen waren. „Bei der Auswertung stießen die Ermittler auf bereits amtsbekannte Täter, die sie identifizieren konnten. Es handelt sich um zwei 16-jährige Österreicher, einen 18-jährigen Slowenen sowie einen 19-jährigen Türken“, hieß es damals von der Exekutive. Die drei übrigen Beschuldigten, zwei Serben (16 und 17 Jahre) sowie ein 19-jähriger Bosnier wurden zu diesem Zeitpunkt im Ausland vermutet. Nun wurden auch sie festgenommen. Die Drei stellten sich am gestrigen Donnerstag, dem 27. Juni, selbst der Polizei. Die gesamte Bande wurde in die Justizanstalt Salzburg überstellt.

Weiterer Raubüberfall

Bei einigen der Beschuldigten besteht außerdem der Verdacht, bei einem weiteren Raub am 9. Juni in Bischofshofen ebenfalls beteiligt gewesen zu sein. Damals war ein 21-jähriger Einheimischer mit drei Freunden in Bischofshofen unterwegs und von Unbekannten geschlagen worden, die im Anschluss rund 250 Euro aus seiner Geldtasche raubten. Die weiteren Ermittlungen laufen.