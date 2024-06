Neue Ausstellung: Künstlerin beleuchtet Schau-Kraftwerk am Forstsee

Wasser, Wind, Klarheit, Licht, Helligkeit und Wärme sind die Elemente, mit denen sich die künstlerischen Werke in der Reihe „Kunst im Kraftwerk“ der Kelag auseinandersetzen. „Die ausgestellten Werke stehen in einem besonderen Zusammenhang mit der Funktion eines Kraftwerks und bieten eine Plattform für künstlerische Interpretationen. Die laufende Ausstellungsserie setzt die technische Welt der Energiegewinnung assoziativ mit Kunst in Verbindung“, so Kelag-Vorstand Reinhard Draxler.

©Kelag / Henry Welisch Künstlerin Raphaela Riepl stellt am Forstsee unter dem Titel „Licht“ aus.

Raphaela Riepl präsentiert Licht-Installationen

Die Ausstellung von Raphaela Riepl beeindruckt mit ihren installativen Arbeiten. „Ihre Werke charakterisieren auf eindrucksvolle Weise die Funktion und die produktiven Ergebnisse des Kraftwerks und bringen gleichzeitig die speziellen Anforderungen und Besonderheiten der Räumlichkeiten im Schau-Kraftwerk Forstsee zur Geltung“, erläutert Tanja Prušnik, Kuratorin der Ausstellungsserie Wasser.Licht.Luft.Kraft. In den Arbeiten der Künstlerin dominieren Zeit, Atmosphären, Gesten, Bewegungen, Licht, Luft und Raum. „Die fragilen, in aufwändigen Produktionsprozessen handgefertigten Leuchtröhren leuchten in unterschiedlichen Farbnuancen, den gesamten Raum einnehmend als Wandobjekte oder frei stehend und schwebend. So öffnen sie sich unseren Gefühlen, Wahrnehmungen und Erfahrungen, wobei ihre Intensitäten von den Einflüssen von Tages- und Nachtzeiten abhängig sind“, beschreibt Riepl abschließend ihren künstlerischen Zugang.