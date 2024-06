Versteckspiel aufgedeckt: Migranten in Couch auf A9 entdeckt

Gemeinsame Kontrolltätigkeit am Grenzübergang

Gemeinsame Kontrolltätigkeit am Grenzübergang

Veröffentlicht am 28. Juni 2024, 14:09 / ©LPD Stmk/Huber

Bei einer groß angelegten Schwerpunktkontrolle im Grenzbereich wurden am Mittwoch, dem 26. Juni 2024, zwei Schlepper festgenommen. Unterstützt wurden die Beamten vom österreichischen Bundesheer und dem Zoll.

Bilaterale Kontrollen im Grenzraum

Seit März 2023 arbeiten Polizisten aus Österreich und Slowenien Hand in Hand, um illegale Migration zu bekämpfen. Zivile und uniformierte Kräfte patrouillieren regelmäßig entlang der Binnengrenze, unterstützt durch das Bundesheer und den Zoll. Der Erfolg spricht für sich: Allein 2024 wurden in der Steiermark bereits 32 Schlepper festgenommen. Im Vorjahr waren es insgesamt 71 Festnahmen, was zeigt, dass der Druck auf die Schlepper wächst und diese vermehrt versuchen, alternative Routen zu nutzen.

©LPD Stmk/Huber Das Österreichische Bundesheer im Assistenzeinsatz bei Kontrollen

Spektakuläre Festnahme

Bei der Aktion am Mittwoch führten die Beamten innerhalb weniger Stunden rund 150 Kontrollen durch. Dabei fiel ein britischer Kastenwagen auf der A9/Pyhrnautobahn ins Visier der Polizei. Im Fahrzeug befanden sich ein 37-jähriger Iraker und eine 42-jährige Irakerin. Bei einer Intensivkontrolle entdeckten die Beamten drei weitere Iraker, versteckt in einem aufklappbaren Couch auf der Ladefläche.

©LPD Stmk/Huber Polizisten aus Österreich und Slowenien gemeinsam im Grenzeinsatz

Ohne gültige Papiere

Die geschleppten Personen hatten keine gültigen Reisedokumente und wurden umgehend festgenommen. Die beiden mutmaßlichen Schlepper zeigten sich bei ihrer Einvernahme nicht geständig und wurden über Anordnung der Staatsanwaltschaft Graz in die Justizanstalt Graz-Jakomini gebracht. Die weiteren Ermittlungen hat das Landeskriminalamt (LKA) Steiermark übernommen.