St. Veit: Großhändler investiert fünf Millionen Euro in neuen Standort

Spatenstich in St. Veit an der Glan.

St. Veit an der Glan

Veröffentlicht am 28. Juni 2024, 14:25 / ©Stadt St. Veit

Das Unternehmen AustroDach verlegt seinen bisherigen Standort von Klagenfurt in den St. Veiter Wirtschaftspark. Bürgermeister Martin Kulmer (SPÖ) freut sich: „Ich bin mir sicher, dass sich die Bauherren genau umgeschaut haben und mich freut besonders, dass St. Veit sie mit guten Verkaufs- und Wachstumsaussichten überzeugen konnte.“ Mit der Standortverlagerung will AustroDach seine Präsenz in der Region Kärnten stärken und die Nähe zu seinen Kunden weiter ausbauen. Leonhard Helbich-Poschacher, geschäftsführender Gesellschafter der PBH Holding GmbH, meint dazu: „Wir wollen mit unserem neuen Standort fertig sein, wenn im nächsten Jahr wieder alle investieren und die Baubranche wieder Aufwind bekommt.“

Fünf Millionen Euro werden investiert

Die AustroDach-Geschäftsführer Jürgen Kloibhofer und Alexander Wiener-Fererhofer sind sich jedenfalls einig: „Der neue Standort bietet mehr Platz für Lager und Logistik und wird die Effizienz der Betriebsabläufe erhöhen. AustroDach wird in St. Veit neue Arbeitsplätze schaffen und investiert fünf Millionen Euro in den Neubau.“ Die Fertigstellung des neuen Standorts ist für Dezember geplant.