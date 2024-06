Opfer (33) verfolgte jugendliche Täter – wird verprügelt

Der Vorfall ereignete sich am Freitag, dem 28. Juni, um 1.40 Uhr, im Stadtpark, 1. Wiener Bezirk, Innere Stadt. Die drei Jugendlichen im Alter von 14 und 15 Jahren gingen bei dem Raub wie folgt vor: Zuerst verwickelten sie ihr Opfer, ein 33-Jähriger, in ein Gespräch, dann stahlen sie dessen Rucksack. Als der 33-Jährige die flüchtenden Tatverdächtigen verfolgte und einholte, schlugen sie auf ihn ein und flüchteten erneut. Der Mann wurde leicht verletzt. Die Polizei nahm die Jugendlichen am Stephansplatz fest und stellte mehrere gestohlene elektronische Geräte sicher. Ermittlungen dauern an.