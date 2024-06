Crash mit Moped: Autofahrer wendete trotz Sperrlinie

Veröffentlicht am 28. Juni 2024, 14:43 / ©Berufsrettung Wien

Ein 30-jähriger PKW-Lenker aus Deutschland wendete am Donnerstag, dem 27. Juni, um 12.45 Uhr, in (21.) Wien-Floridsdorf trotz doppelter Sperrlinie und kollidierte mit einem 50-jährigen Motorrollerfahrer, der nicht mehr rechtzeitig ausweichen konnte. Der Motorrollerfahrer stürzte und wurde leicht verletzt, während an beiden Fahrzeugen Sachschaden entstand. Die Ermittlungen wegen fahrlässiger Körperverletzung im Straßenverkehr laufen. Die Berufsrettung und Berufsfeuerwehr Wien waren ebenfalls im Einsatz.