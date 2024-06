Sechs tote Schafe: In Tirol darf jetzt der Wolf erlegt werden

Veröffentlicht am 28. Juni 2024, 14:55 / ©Pexels / Patrice Schoefolt

In einem Almgebiet im Gemeindegebiet von Umhausen im Bezirk Imst, Tirol, wurden gestern, Donnerstag, 27. Juni, insgesamt fünf tote und zwei verletzte Schafe aufgefunden. Nach amtstierärztlicher Begutachtung besteht der Verdacht auf die Beteiligung eines Wolfes. Eines der verletzen Schafe ist in der Zwischenzeit verendet, vier weitere Schafe sind noch abgängig.

Abschussverordnung erlassen

Gemäß den gesetzlichen Vorgaben hat die Tiroler Landesregierung umgehend eine Abschussverordnung für einen Schadwolf erlassen. Diese ist mit heute, Freitag, 28. Juni, in Kraft getreten und gilt für die Dauer von acht Wochen in einem Umkreis von zehn Kilometern ausgehend vom Ort des Ereignisses. Die zuständige Jägerschaft ist bereits informiert. In der Gemeinde Umhausen wurden im heurigen Jahr bereits acht Mal Wölfe genetisch bestätigt, die aus zwei verschiedenen genetischen Herkunftspopulationen stammen.