Sonniger und heißer Sonntag in Kärnten erwartet

Ein kräftiger Südwestwind sorgt für hochsommerliche Temperaturen, bevor er im Laufe des Tages von einem Westwind abgelöst wird. Die Höchstwerte klettern von West nach Ost auf beachtliche 27 bis 32 Grad.

Erste Wärmegewitter

Während es in Unterkärnten durchgehend trocken bleibt, ziehen in Oberkärnten bereits tagsüber Wolken auf. Ab dem späten Nachmittag besteht in den westlichen Regionen die Gefahr von ersten Wärmegewittern. Hier wird es spürbar weniger heiß als im Osten des Bundeslandes.

Regenschauer und Gewitter

Am Abend sind im Westen Regenschauer und Gewitter zu erwarten, die jedoch die Temperaturen nur geringfügig abkühlen. In der Nacht sinken die Werte dann auf angenehmere 14 bis 18 Grad. Richtung Montagmorgen steigt im Westen erneut die Regenwahrscheinlichkeit.