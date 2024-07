Feuerwehr Großeinsatz: Potenzieller Waldbrand verhindert

Schnelles Eingreifen im Ernstfall ist wichtig, das zeigte am heutigen Samstag, den 27. Juni, ein Brandeinsatz in Niederwaldkirchen, in Oberösterreich. Eine Ballenpresse brannte lichterloh und setzte dadurch ein Feld in Brand. Durch den Wind wurde der Flächenbrand rasendschnell zum nahegelegenen Wald getrieben. Umliegende Bauern und die FF Niederwaldkirchen eilten zum Ort des Geschehens und arbeiteten über zwei Stunden daran, den Feldbrand zu löschen und einen potenziellen Waldbrand zu verhindern. Über 35 Personen waren im Einsatz.