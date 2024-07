Tragischer Unfall: 70-Jähriger stürzt beim Klettern in den Tod

Am Samstag, 29. Juni 2024 ereignete sich gegen 12.55 Uhr ein tragischer Unfall am Kanzelsteig in der Hohen Wand. Ein 70-jähriger Mann aus dem 7. Wiener Gemeindebezirk kletterte alleine den anspruchsvollen Weg unterhalb des sogenannten „Testamentwandls“ ab, als er aus bisher ungeklärter Ursache etwa 100 Meter in felsdurchsetztes Gelände stürzte.

Er erlitt tödliche Verletzungen

Der Rettungseinsatz gestaltete sich schwierig, doch leider konnten die Einsatzkräfte nur noch den Tod des Mannes feststellen. Er erlitt bei dem Absturz tödliche Verletzungen.