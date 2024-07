Tragischer Unfall: Steirerin verliert ihr Leben in Italien

Veröffentlicht am 30. Juni 2024, 08:41 / ©Montage: Canva Pro

Babara Zirngast ist die Steirerin von dem Vorfall. Sie war die Mutter des Grazer Politikers Max Zirngast, der 2018 in der Türkei inhaftiert war. Die KPÖ bestätigt gegenüber der Kronen Zeitung, dass die Mutter des Grazer Gemeinderats Max Zirngast am Mittwoch bei einem Verkehrsunfall in Italien ums Leben gekommen ist.

Sie starb noch vor Ort

Laut der Kronen Zeitung ereignete sich der Unfall auf der Autobahn A4 in Meolo, als sich ein Reifen von einem entgegenkommenden Kühllastwagen löste. Der Reifen wurde über die Leitplanke und direkt gegen die Windschutzscheibe katapultiert. Der Reifen durchschlug das Auto von Zirngast, die sofort starb.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 30.06.2024 um 10:02 Uhr aktualisiert