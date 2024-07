Schwer verletzt: Mann versuchte WÃ¼hlmaus-Loch zu sprengen

Am Samstagabend, 29. Juni 2024 kam es in Wiesing zu einem Zwischenfall. Gegen 20.05 Uhr entschied sich der Mann, das Problem der Wühlmäuse in seinem Garten mit einem unbekannten Böller zu lösen. Laut eigenen Angaben platzierte er den Böller in dem Erdloch, zündete ihn an und verschloss das Loch mit Erde. Um den Druck zu erhöhen und die Explosion zu kontrollieren, legte er zusätzlich ein Brett auf das Erdloch und stellte seinen rechten Fuß darauf.

Er erlitt schwere Verletzungen

Bei der Explosion des Böllers erlitt der Mann schwere Verletzungen im Bereich des rechten Fußes. Der Verletzte wurde nach notärztlicher Erstversorgung umgehend in das Bezirkskrankenhaus Schwaz eingeliefert.