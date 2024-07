Hitzefrei für alle Wiener: Rotes Kreuz eröffnet zwei Cooling Center

Veröffentlicht am 30. Juni 2024, 09:08 / ©WRK/Markus Hechenberger

Die anhaltende Hitzewelle in Wien bringt das Wiener Rote Kreuz dazu, zwei Cooling Center zu eröffnen. Am 1. Juli eröffnet das erste Cooling Center in der Millennium City. Es wird bis Ende August jeweils von Montag bis Freitag zwischen 12 und 17 Uhr geöffnet sein. Das zweite Cooling Center öffnet seine Türen vom 15. Juli bis zum 2. August im Shopping Center Nord zu den gleichen Öffnungszeiten. Diese Zentren bieten eine willkommene Abkühlung mit klimatisierten Räumen, Erfrischungsgetränken und medizinischer Unterstützung.

Gesundheitliche Risiken minimieren

Insbesondere ältere Menschen, Kinder und Personen mit gesundheitlichen Problemen sollen von den Cooling Centern profitieren. Die Initiative zielt darauf ab, gesundheitliche Risiken während extremer Hitzeperioden zu minimieren. Besucher werden ermutigt, ausreichend Wasser zu trinken und körperliche Anstrengungen zu vermeiden.

Bevölkerung während Sommerhitze schützen

Die Cooling Center sind Teil eines größeren Programms des Roten Kreuzes, das darauf abzielt, die Bevölkerung während der Sommerhitze zu schützen. In den letzten Jahren hat Wien vermehrt mit extremen Temperaturen zu kämpfen, was die Notwendigkeit solcher Einrichtungen unterstreicht.

Vorbeugende Maßnahmen

Zusätzlich zur Eröffnung der Cooling Center informiert das Rote Kreuz über vorbeugende Maßnahmen, um die Auswirkungen der Hitze zu reduzieren. Dazu gehören das Tragen von leichter Kleidung, das Aufsuchen von schattigen Plätzen und das Vermeiden von direkter Sonneneinstrahlung während der heißesten Stunden des Tages.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 30.06.2024 um 09:10 Uhr aktualisiert