Vertrag verlängert: Theater Sommer Klagenfurt feiert Jubiläum

Als österreichische Erstaufführung wird vom Ensemble um Leiter Wilhelm Prainsack die Komödie „Weinprobe für Anfänger“ gezeigt. Zur Premiere am Donnerstag, den 27. Juni 2024, kam auch Kulturreferent Landeshauptmann Peter Kaiser, der zum 15-jährigen Jubiläum herzlich gratulierte. Als zweite Produktion des Theater Sommer Klagenfurt kommt „Das Abschiedsdinner“ erstmals auf eine Kärntner Bühne. Darüber hinaus gibt es theaterpädagogische Kurse für Kinder und Jugendliche samt Stückentwicklung.

Dreijahresvertrag wird verlängert

Landeshauptmann Peter Kaiser hob in seiner Eröffnungsrede die Reichhaltigkeit des Kultursommers in Klagenfurt und ganz Kärnten hervor. Er verwies auf das einzigartige Ambiente im Stadthaus und dankte auch dem Publikum, das dem tollen Ensemble durch seine Treue viel Animo gebe. „Auch ich bleibe Stammgast“, versprach er. 20 Inszenierungen seien beim Theater Sommer Klagenfurt in den letzten 15 Jahren gezeigt worden. „Und ich kann Ihnen mitteilen, dass wir den Dreijahresvertrag auf 2025 bis 2027 verlängern werden“, so der Kulturreferent.