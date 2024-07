Tirol: 17-Jähriger brutal überfallen – Täter flüchten ohne Beute

Zwei bisher unbekannte junge Männer versuchten am 30. Juni 2024, gegen 2 Uhr in der Bahnhofstraße in Oberndorf in Tirol einen 17-jährigen Österreicher auszurauben, indem diese den Jugendlichen zunächst zusammenschlugen.

Raubversuch ohne Beute

Danach suchten sie Wertgegenstände. Das junge Opfer dürfte sich derartig gewehrt haben, dass die Räuber ohne Beute flüchteten. Weitere Erhebungen zur Tat folgen. Allfällige Zeugen oder Auskunftspersonen werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion St. Johann i. T. zu melden. Die Beamten sind unter 059133/7208 zu erreichen.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 30.06.2024 um 10:10 Uhr aktualisiert