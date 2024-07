Andreas Ortner im LKH SÃ¼dsteiermark: Was wird denn hier gedreht?

Andreas Ortner, ein bekannter Weststeirer, sorgte kürzlich auf Instagram unter seinem Account „Its_andio2“ für Aufsehen. In einem Video, das mittlerweile über 26.000 Aufrufe verzeichnet, sieht man Ortner im Landeskrankenhaus Südsteiermark. Schnell wurden Spekulationen laut: Hat er wirklich eine Kreislaufschwäche erlitten, oder war das Ganze nur ein Teil der Dreharbeiten für die zweite Episode der beliebten Gamskrimi-Reihe, in der er die Hauptrolle „Charly“ spielt?

Dreharbeiten haben im Juni begonnen

In der Fortsetzung wird Ortner von Martha Margit Butbul, bekannt als „Jazz Gitti“, unterstützt, die eine Gastrolle als Oberärztin übernimmt und Charly sowie Gustl (gespielt von Markus Perner) mehr oder weniger positive Nachrichten überbringt. Die erste Folge des Gamskrimis, sowie weitere Kurzfilme und Moderationen, kamen letztes Jahr so gut an, dass das Team um John Pebblestone (Regie, Kamera & Produktion) und D4M Entertainment (Audio) sich für eine Fortsetzung entschied. Fans warten gespannt auf die neue Episode, deren Dreharbeiten bereits im Juni begonnen haben.

Weitere Projekte in Planung

Der Startschuss fiel am 10. Mai 2024 im Almrausch Lannach, wo Charly und Gustl ihre Differenzen beilegten und einen Besuch abstatteten. Vergangenes Wochenende erreichten die Dreharbeiten im Landeskrankenhaus Südsteiermark einen vorläufigen Höhepunkt, unterstützt von Franz Moser, der durch Ortner zum Cast stieß. Ortner ist derzeit auch in anderen Projekten aktiv, darunter der Kinofilm „Mutterglück“ von Johanna Moder, der 2025 erscheinen soll, sowie eine Fotostrecke für den Maisiflitzer am Kitzsteinhorn. Weitere Projekte sind bereits in Planung.