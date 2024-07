Klettertour nahm dramatische Wendung: Stein traf 31-Jährigen

Am Ende der Route banden sich die erfahrenen Alpinisten aus den Seilen und gingen die letzten 100 Höhenmeter frei in Richtung Gipfel (UIAA 1 – 2+). Dabei löste sich gegen 17 Uhr aus bislang unbekannter Ursache oberhalb der drei Kletterer ein Stein und prallte gegen den Helm eines 31-jährigen Flachgauers.

Das Kletterer wurde ohnmächtig

Der Alpinist wurde derart stark am Kopf getroffen, dass er das Bewusstsein verlor und in weiterer Folge einige Meter in eine steile Rinne abstürzte. Seine Kameraden eilten ihm sofort zur Hilfe und konnten nur durch eine provisorisch eingerichtete Sicherung einen weiteren Absturz des Verunglückten verhindern. Die über Notruf verständigte Besatzung des Rettungshubschraubers Christophorus 14 barg den Verletzten und brachte ihn, nach seiner Erstversorgung bei der Adamekhütte, in das Universitätsklinikum Salzburg. Das Team des Polizeihubschraubers Libelle flog die beiden unverletzten Begleiter ins Tal.