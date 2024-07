Fulminanter Abgang: „Angelica von Porcia“ verlässt die Komödienspiele

Kulturreferent Landeshauptmann Peter Kaiser eröffnete die letzte Inszenierung Ladurners im Beisein von Landeshauptmann-Stellvertreterin Gaby Schaunig, Landesrätin Sara Schaar und Landtagspräsident Reinhart Rohr sowie dem zweiten Landtagspräsidenten Christoph Staudacher. Begrüßt wurden weiters die WK-Präsidenten Harald Mahrer und Jürgen Mandl sowie Bischof Josef Marketz.

Das Vermächtnis Ladurners: „Auftrag, die Menschen zum Lachen zu bringen“

Angelica Ladurner hat wahrgemacht, was sie angekündigt hatte, sie verlässt nach 10-jähriger Intendanz die Komödienspiele Porcia. LH Peter Kaiser zog bei seiner Eröffnungsrede nach dem finalen Statement von Ladurner Vergleiche zu „Jeanne d’Arc bzw. Johanna von Orleans“ und bezeichnete Ladurner als „Angelica von Porcia“. Kaiser: „Wir danken Angelica von Porcia für ein Jahrzehnt Komödie, für Unbeschwertheit und der Botschaft, die die Prinzipalin hinter der Komödie und dem Lachen geschickt gesetzt hat!“. Kaiser bezog sich in seiner Rede ebenso auf das Vermächtnis Ladurners und ihrem „Auftrag, die Menschen zum Lachen zu bringen“. „Ich bekenne mich zu Lachen, zur Unbeschwertheit. Wir leben in einer globalen, internationalen, auch nationalen Situation, die von Populismus geschürt wird, der mittels Schüren von Ängsten spaltet und vereinnahmt. Wir haben dem entgegen zu treten, wie es uns Angelica Ladurner heute zweifach zeigt – mit ihren brennenden Worten und mit dem „Talisman“, mit dem sie die Realität artikuliert“, sagte Kaiser. Aufstehen, gegen Populismus, gegen bewusst geschürte Ängste und Entzweiung sei von Nöten und der Antrieb sei laut Kaiser ein einfacher: es gemeinsam zu tun, wie alle hier in der Komödie in Porcia auch gemeinsam lachen werden.

Angelica Ladurner: Mit Theater gegen Vorurteile und Populismus

Angelica Ladurner erteilte in den für sie typisch gewählten, mächtigen Worte eine klare Absage an Vorurteile, Vorverurteilung, Hass, Entzweiung, Trennendes und Populismus und hielt jenen, die sich dieser Parameter bedienen, den Spiegel in fulminanter Weise vor. Ihr Gegenrezept – das Lachen, das das Theater wie die Komödienspiele hervorzurufen vermag. Die Intendantin hat daher heuer Nestroys Stück „Der Talisman“ auf die Porcia-Bühne gebracht, mit der klaren Botschaft, die Nestroy und seine damaligen Kollegen zu vermitteln vermochte und deren einzige Möglichkeit, aufzurütteln, das Theater war. „In dem Bewusstsein, in welchem Land wir leben, wie wir leben können, sollten wir in Gemeinsamkeit Mut, Kraft und Zuversicht schöpfen und diese auch schaffen, um die Vorzüge in diesem Land, in dem wir leben, zu bewahren, sie zu erweitern“, hielt Kaiser bei der Eröffnung fest.

63. Spielsaison: Gemeinsamkeit auf der Bühne des Porcia-Theaters

Das Motto der 63. Spielsaison lautet „Gemeinsamkeit“. Mit 7 Produktionen, zwei davon im Theaterwagen, bespielt das Ensemble Porcia den Kärntner Kultursommer. Im Vorjahr zählte das Ensemble Porcia inkl. Theaterwagen ca. 27.000 Besucherinnen und Besucher. Gezeigt werden auf der Bühne des Porcia heuer: „Der Talismann“ von Johann Nestroy, „Hochzeit auf italienisch“ von Eduardo de Filippo, „Funny Money“ von Ray Cooney, „Rent a friend“ von Folke Braband und für Kinder steht der „Gestiefelte Kater“ auf dem Programm. Nach Charles Perrault und den Brüdern Grimm in einer Fassung von Angelica Ladurner mit Musik von Severin Salvenmoser. Auch der Theaterwagen ist wieder unterwegs, gezeigt wird „Die Wirtin“ von Peter Turrinin, frei nach Goldon in der Wagenfassung von Angelica Ladurner. Das heurigen Kinderstück im Theaterwagen ist „Arlecchino und Colombina“.

©Ensemble Porcia Der Theaterwagen war auch schon in Klagenfurt unterwegs.

Erfolgsgeschichte des Ensembles Porcia: Seit dem Jahr 1960

Die Ensemble Porcia ist eine Erfolgsgeschichte der Darstellenden Kunst: Von der Idee im Jahre 1960 (Herbert Wochinz, Thomas Bernhard und Annemarie Siller) und deren Verwirklichung im Jahr 1961; mit der „Komödie der Irrungen“ von William Shakespeare wurde 1961 der erste Schritt dieser Erfolgsgeschichte gesetzt. Angelica Ladurner kam als Schauspielerin 1996 mit Peter Pikl nach Porcia. Sie hat dem Ensemble Porcia den Untertitel „Europas Komödien erleben“ gegeben. Als überzeugte Europäerin ist ihr ein offenes Europa, das von Austausch, kultureller Vielfalt und Gemeinsamkeit lebt, wichtig. Die Intendantin seit 2015, eröffnete heuer ihre letzte Saison als Prinzipalin. Ab 2025 wird sie künftig den Theaterwagen übernehmen und als Schauspielerin zu sehen sein. Das Land Kärnten unterstützt die Komödienspiele Porcia mittels 3-Jahresverträgen in Höhe von 180.000 Euro.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 30.06.2024 um 21:18 Uhr aktualisiert