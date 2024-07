Sommerhitze: Grazer stürmen Freibäder

Veröffentlicht am 30. Juni 2024, 11:48 / ©kk

Das heiße Sommerwetter lockt die Grazer in die Freibäder. Bereits am Vormittag bildeten sich längere Warteschlangen an den Eingängen der beliebten Freibäder der Stadt. Wer möchte sich bei diesen Temperaturen nicht schnell mal abkühlen?

„Der Ansturm ist groß“

Am Wochenende, bei strahlendem Sonnenschein und Temperaturen über 30 Grad, haben wohl die meisten Grazer den gleichen Gedanken: Eine erfrischende Abkühlung im Freibad. Einige 5 Minuten Leser berichten von gefüllten Freibädern. „Der Ansturm ist groß“, so ein 5-Minuten-Leser. „Um kurz nach elf standen bereits viele Leute vor dem Eingang, es bildete sich bereits eine etwas längere Warteschlange.“