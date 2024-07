Tragödie in Mödling: Schwimmer (80) in Badesee ertrunken

Veröffentlicht am 30. Juni 2024, 12:12 / ©ÖAMTC/ C11

Der Vorfall ereignete sich am Samstagnachmittag, dem 29. Juni, in Münchendorf, Bezirk Mödling, Niederösterreich. Ein 80-jähriger Mann war in einem Badesee schwimmen, plötzlich trieb er mit dem Kopf nach unten im Wasser. Andere Badegäste zogen ihn noch ans Ufer und begannen mit der Reanimation. Auch der Rettungshubschrauber stand im Einsatz. Die Reanimation war leider erfolglos, der 80-Jährige verstarb.