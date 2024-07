Kind (3) nach Badeunfall reanimiert

Am Samstag, dem 29. Juni, gegen 17 Uhr, wurde die Polizei in ein Freibad nach Linz gerufen, da ein Kind beinahe ertrunken wäre. Beim Eintreffen der Polizisten wurde der dreijährige Bub aus Linz, Oberösterreich, bereits vom Notarzt nach der erfolgreichen Reanimation betreut. „Laut Bademeister sah er zuvor eine Menschentraube am Schwimmbadrand, weshalb er sofort dorthin rannte und das Kind aus dem Wasser rettete. Er begann gemeinsam mit einem weiblichen Badegast mit der Reanimation bis zum Eintreffen der Rettung, die infolge übernahm“, berichtet die Polizei. Der Bub wurde in ein Krankenhaus eingeliefert.