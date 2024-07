Fahrrad auf Opfer geworfen: Polizei ermittelt

Veröffentlicht am 30. Juni 2024, 13:04 / ©Montage: 5 Minuten/ Артем Константинов/ #132440298/ stock.adobe.com

Ein Mann soll am Samstag, dem 29. Juni, um 22.10 Uhr, am Schwarzenbergplatz, in (3.) Wien-Landstraße, von mehreren Personen geschlagen und verletzt worden sein. Zeugen berichteten von einem lautstarken Streit zwischen drei Männern, der der Auseinandersetzung vorausging.

Fahrrad auf Opfer geworfen

Zwei Verdächtige, 22 und 23 Jahre alt, beide aus Syrien, wurden in der Nähe des Tatorts angehalten und zum Vorfall befragt. Sie behaupteten, das Opfer habe sie zuerst angegriffen und sie hätten sich nur verteidigt. Zudem sollen sie das Fahrrad einer vorbeikommenden Passantin auf das Opfer geworfen haben, wodurch dieses beschädigt wurde.

Polizeischülerin leistete Hilfe

Eine zufällig anwesende Polizeischülerin leistete dem am Kopf verletzten Mann Erste Hilfe, bevor er vom Rettungsdienst und der Berufsrettung Wien ins Krankenhaus gebracht wurde. Die beiden Tatverdächtigen wurden vorläufig festgenommen. Die Ermittlungen dauern an.