Nach Badeunfall: Sechsjähriger schwebt in Lebensgefahr

Wie berichtet ereignete sich am Samstagnachmittag ein tragischer Badeunfall im Angelibad in Wien-Floridsdorf. Ein sechsjähriger Bub wurde von anderen Badegästen im Wasser gefunden und an Land gebracht. Er musste reanimiert werden und wurde ins AKH Wien geflogen. Wie eine Sprecherin des AKH Wiens nun gegenüber der APA bekannt gab, befindet sich der Bub auf der Intensivstation und schwebt in Lebensgefahr.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 30.06.2024 um 14:54 Uhr aktualisiert