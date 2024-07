Der Club International: Für eine erfolgreiche Integration in Graz

Eine der Hauptaufgaben von CINT ist es, internationale Neuankömmlinge in Graz herzlich zu empfangen und ihnen hilfreiche Informationen über das Leben und Arbeiten in der Stadt bereitzustellen.

Unterstützung im Alltag

Der Alltag in einem neuen Land bringt viele Herausforderungen mit sich. CINT bietet daher umfassende Beratung und Unterstützung bei alltäglichen Problemen, um den internationalen Mitarbeitern und ihren Familien den Einstieg zu erleichtern. So wird die Integration in die steirische Gemeinschaft gefördert und die Bindung an den Standort gestärkt.

Förderung des Netzwerks

Gemeinsame Aktivitäten und Networking-Veranstaltungen sind ein weiterer Schwerpunkt von CINT. Durch den Erfahrungsaustausch in einem internationalen Umfeld entstehen wertvolle Kontakte.

Erfolgsbilanz 2023

Im Jahr 2023 konnte CINT rund 1.055 Menschen erfolgreich betreuen. Dieser Erfolg wurde durch die einstimmige Subvention des Grazer Stadtsenats mit 35.000 Euro unterstützt. Diese finanzielle Förderung ermöglicht es CINT, seine wertvollen Dienstleistungen weiterhin anzubieten und auszubauen.