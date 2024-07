Nach Protestaktion am Red Bull Ring: Drei Aktivisten in Polizeigewahrsam

Am Red Bull Ring in Spielberg findet an diesem Wochenende der Formel 1 Grand Prix statt – ein Großevent, das viele begeisterte Besucher anlockt. Doch nicht nur Fans fanden sich heute ein: Am Vormittag versuchten drei Aktivisten der Letzten Generation, vor Rennstart der Formel 3 auf die Rennstrecke zu gelangen. Mit Banner und Warnweste betraten sie die Strecke, konnten jedoch sogleich von den vor Ort anwesenden Sicherheitskräften aus der Rennzone gebracht werden.

©Letzte Generation Die Aktivisten haben selbst Fotos während der Aktion gemacht.

Aktivisten in Polizeigewahrsam

Laut einer Presseaussendung der Letzten Generation befinden sich die drei Aktivisten aktuell in Polizeigewahrsam und es ist nicht absehbar, wie lange sie festgehalten werden. Die Letzte Generation wollte mit ihrer Aktion Druck auf die Regierung machen, um sie dazu zu bringen, wirksame Klimaschutzmaßnahmen einzuleiten.

©Letzte Generation Bis zur Rennstrecke drangen sie vor.

„Wir sind nicht hier, um Spa´ß zu verderben“

„Wir sind nicht hier, um Spaß zu verderben. Doch die Realität der Formel 1 – Privatjets, Fototermine mit Ölscheichs und ein erfundenes Image als harmloses Freizeitevent – ist nicht zeitgemäß. Die Formel 1 inszeniert sich als klimaneutral, aber stützt sich dabei aber auf massives Greenwashing. Die Realität zeigt eine Sportart, die tief in fossilen Brennstoffen verwurzelt ist und enorm viele Ressourcen verschwendet”, erklärt Maya Brausch (20), Studentin der Rechtswissenschaften. Darum sei man in Spielberg genau an der richtigen Stelle.