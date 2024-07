Hier kann man jetzt den Handelsschulabschluss in der Abendschule machen

Seit diesem Schuljahr ist es möglich, regulär auch am Abend einen Handelsschulabschluss in der BHAK/HAS Grazbachgasse zu erlangen. Wie die Schule in einer Presseaussendung mitteilte, richtet sich dieses Angebot vor allem an junge Schulabbrecher oder jüngere Menschen, die noch nicht genau wissen, was sie beruflich machen möchten. Chiara Essl, die erste Absolventin der Abendschule, fühlte sich im Ambiente der BHAK/HAS Grazbachgasse so wohl, dass sie nach erfolgreichem Abschluss dort blieb und als Verwaltungspraktikantin begann.

Abendschule Termine Der nächste Start der Abendschule erfolgt am 9. September 2024. Anmeldungen unter: Bundeshandelsakademie und Bundeshandelsschule

Grazbachgasse 71

8010 Graz, Austria

(+43) 50248 070-111

[email protected] Sekretariatszeiten

Montag bis Freitag: 7.30 bis 12.30 Uhr

Montag und Mittwoch: 17 bis 20.30 Uhr