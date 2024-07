Von Klagenfurt nach London: Flugzeug sank plötzlich rasant ab

Veröffentlicht am 30. Juni 2024, 15:47 / ©pexels.com

Der Vorfall ereignete sich bereits am 4. Dezember 2023 – wurde aber erst jetzt durch einen Bericht von „Aviation Herald“ bekannt. Die Ryanair Boeing 737-8 MAX war am Weg von Klagenfurt, Kärnten, nach London Stansted in England. Der Flieger befand sich gerade im Landeanflug, als es zu Komplikationen kam. Aufgrund eines unstabilen Anflugs wurde eine Durchstartmanöver* eingeleitet.

Rasanter Abstieg

Das Flugzeug beschleunigte auf 197 Knoten* und stieg in der Folge wieder auf, auf etwa 1.200 Meter (rund 4.000 Fuß) über dem Grund. Binnen 17 Sekunden sank der Flieger bei einer Geschwindigkeit von 280 Knoten plötzlich auf rund 660 Metern ab. Wieder stieg das Flugzeug und wieder sank es, bis es eine Minimal-Höhe von zirka 500 Metern erreichte. Erst nach dem Anstieg auf rund 900 Metern stabilisierte sich das Flugzeug wieder und konnte ohne weiteren Zwischenfall landen. Das alles spielte sich in einer Zeitspanne von 12 Minuten nach Beginn des Durchstartmanövers ab.

Untersuchungen eingeleitet

Laut „Aviation Herald“ wurde seitens der britischen AAIB (Air Accidents Investigation Branch) und der irischen AAIU (Air Accident Investigation Unit) eine Untersuchung eingeleitet. Diese ergab, dass es durch die hohe Geschwindigkeit und die hohe Nase-nach-unten-Neigung während des Durchstartmanövers zu diesem Zwischenfall gekommen war. Die irischen Behörden sprechen von einer Höhenverletzung. Bei der Untersuchung kooperierte Ryanair mit den Institutionen, berief sich aber auf einen „unstabilen Anflug“.

* Was ist ein Durchstartmanöver? Ein Durchstartmanöver, auch als „Go-Around“ bezeichnet, ist ein Manöver, das von einem Flugzeugpiloten während des Landeanflugs durchgeführt wird, wenn die Landung nicht sicher fortgesetzt werden kann. Beim Durchstartmanöver wird der Anflug abgebrochen und das Flugzeug wieder in den Steigflug überführt, um anschließend entweder einen erneuten Landeanflug zu starten oder einer Alternativroute zu folgen. Dies beinhaltet typischerweise das Steigen auf eine sichere Höhe, um die Situation neu zu beurteilen.

* Was sind Knoten? Ein Knoten (kn) ist eine Maßeinheit für Geschwindigkeit, die insbesondere in der Schifffahrt und Luftfahrt verwendet wird. Ein Knoten entspricht einer Geschwindigkeit von einer Seemeile pro Stunde. Eine Seemeile (nautische Meile) ist definiert als 1.852 Meter. Daher entspricht ein Knoten etwa 1,852 Kilometer pro Stunde oder ungefähr 1.15078 Meilen pro Stunde.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 01.07.2024 um 15:44 Uhr aktualisiert