Beim Wandern gestürzt: Wiener (57) wählte selbst den Notruf

Gegen 10.30 Uhr am heutigen Sonntag, dem 30. Juni, war ein 57-jähriger Wiener alleine auf dem markierten Wanderweg „Mindener Jubiläumsweg“, in Spittal an der Drau, Kärnten von der Woiskenalm in Richtung Stockerhütte unterwegs. Im Bockriegelwald, auf etwa 1450 Metern Seehöhe, kam er zu Sturz und verletzte sich schwer am linken Bein, sodass er nicht mehr weitergehen konnte.

Notruf abgesetzt

Der Mann setzte eigenständig einen Notruf ab. Mitglieder der AEG Spittal an der Drau und der Bergrettung Mallnitz leisteten an der Unfallstelle Erste Hilfe. Flugretter und eine Notärztin versorgten den Verletzten und bereiteten ihn für den Transport vor. Der Rettungshubschrauber Christophorus 7 rettete den Mann mittels Tau aus dem unwegsamen Gelände und flog ihn anschließend ins BKH Lienz.