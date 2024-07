Schwer verletzt: Obdachloser geriet in Innsbruck unter Bus

Am 30. Juni fuhr ein 43-jähriger deutscher Staatsangehöriger gegen halb elf Uhr am Vormittag mit einem Linienbus im Haltestellenbereich des Hauptbahnhofes Innsbruck Richtung Norden. Gleichzeitig hielt sich im Haltestellenbereich ein obdachloser 58-jähriger Österreicher auf. Laut Zeugenaussagen sei der Mann, der einen alkoholisierten Eindruck machte, genau in dem Moment, als der Bus an ihm vorbeifuhr, aufgestanden und gegen den hinteren Bereich des Busses getorkelt.

Schwere Verletzung

Der Mann geriet auf bislang unbekannte Weise unter den Bus und erlitt schwere Verletzungen am linken Arm. Der Buslenker, der den Unfall selbst nicht wahrgenommen hatte, wurde von Passanten darauf aufmerksam gemacht. Der Schwerverletzte musste nach notärztlicher Erstversorgung an der Unfallstelle in die Universitätsklinik Innsbruck verbracht werden. Ein mit dem Buslenker durchgeführter Alkomattest verlief negativ. Die polizeilichen Ermittlungen laufen.

Zeugenaufruf

Die Polizei bittet die Bevölkerung um Mithilfe bei der Aufklärung des Sachverhalts. Sachdienliche Hinweise zum Unfallhergang sind an die Verkehrsinspektion Innsbruck unter der Telefonnummer 059133/7591 100 erbeten.