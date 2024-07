Gewitterfront zieht auch über die Steiermark

Veröffentlicht am 30. Juni 2024, 16:57 / ©5 Minuten

Tief „Annelie“ wird es in Österreich heute Nachmittag, dem 30. Juni, krachen lassen. Von Skywarn Austria heißt es dazu: „Am Nachmittag bilden sich von Westen her zunehmend teils kräftige Gewitter. Die Zellen breiten sich entlang der Alpennordseite ostwärts aus.“ Für halb Österreich wurde daher bereits eine Gewitter-(Vor-)warnung ausgegeben. Eine Detailprognose zur Gewitterfront heute in Österreich findest du hier.

Schwerpunkt in der Obersteiermark

Auch Teile der Steiermark befinden sich im gelben Bereich der Warnkarte. Im Laufe des Nachmittags treten im Nord-Westen erste Regenschauer und Gewitter auf. „Der Schwerpunkt liegt in der Obersteiermark. Hier wird es gewittern und stark schütten. Die Gewitter ziehen aber rasch weiter“, so Hannes Rieder von der GeoSphere Austria auf Nachfrage von 5 Minuten. Die restlichen Teile der Steiermark dürften aber verschont bleiben.

©GeoSphere Austria

In der ganzen Steiermark wird es nass

Anders sieht die Lage dann am Montag, 1. Juli, aus. Während heute noch eher der Norden Österreichs betroffen ist, wird es morgen auch im Süden nass. „Am Montag wird es durch die Kaltfront wieder etwas kälter. Es ist mit kräftigen Gewittern zu rechnen. Das Hauptproblem ist lokal dann Starkregen.“ Die Temperaturen erreichen maximal 24 Grad.

Aussicht für kommende Woche

Wie geht das Wetter in der kommenden Woche dann weiter? „Der Dienstag ist noch sonnig und mäßig warm. Es wird nur wenig regnen. Am Mittwoch gibt es dann wieder mehr Wolken und mehr Regen. Zum Wochenende hin wird es wieder etwas wärmer und sonnig. Den 30er werden wir kommende Woche aber nicht sehen, erst die Woche darauf wahrscheinlich wieder.“