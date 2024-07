Bub nach Fenstersturz verstorben: Jetzt wird gegen die Eltern ermittelt

Bei einem tragischen Unfall ist am Samstag, dem 29. Juni, ein 19 Monate alter Bub ums Leben gekommen. Das Kind ist kurz nach 15 Uhr in Schwechat (Bezirk Bruck an der Leitha, Niederösterreich) aus einem Fenster im dritten Stock eines Mehrparteienhauses gestürzt. Mit lebensgefährlichen Verletzungen wurde er in das AKH Wien eingeliefert, wo er leider Stunden später verstarb.

Ermittlungen gegen Eltern

Wie sich nun herausstellte, waren die Eltern zum Zeitpunkt des Unfalls gemeinsam mit dem Buben Zuhause. In einem unbeobachteten Moment dürfte er dann aus rund zwölf Metern Höhe aus dem Fenster gefallen sein. Die Ursache für den Fenstersturz war am heutigen Sonntag, dem 30. Juni, noch Gegenstand der Untersuchungen. Gegen die Eltern wird jedenfalls wegen fahrlässiger Tötung ermittelt. Das sei laut einem Polizeisprecher in solchen Fällen üblich.