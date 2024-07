Ferienbeginn bringt viel Verkehr: Hier hat es sich heute gestaut

In Tirol war einiges los, so auf der Seefelder Straße (B177), wo es in Richtung Norden staute. Für den Brettfalltunnel (B169) und den Grenztunnel Füssen (B179) wurden Blockabfertigungen ausgerufen. Auf der Fernpassstraße (B179) kam es bei Nassereith ebenfalls in einem Abschnitt von 12 Kilometern durch einen Unfall zu längeren Wartezeiten. Wie vom ÖAMTC prognostiziert, mussten sich Urlauber auf der Semmering Schnellstraße (S6) vor einer Baustelle zwischen Gloggnitz und Maria Schutz sowie bei der Ausreise beim Grenzübergang Kufstein/Kiefersfelden (A12) in Geduld üben.

Unfälle führten zu Wartezeit und Sperren

Bereits in den Morgenstunden kam es auf wichtigen Verbindungen zu erheblichen Staus, wie etwa beim Grenzübergang Walserberg (A1). Durch einen Unfall, an dem mehrere Fahrzeuge beteiligt waren, baute sich der Stau rasant auf und reichte gut zehn Kilometer bis Salzburg Süd (A10) zurück. Auf der Süd Autobahn (A2) kam es in Richtung Süden bei Zöbern zu einem Unfall. Auf der Tauern Autobahn (A10) wurde der Katschbergtunnel wegen eines defekten Fahrzeuges und anschließend wegen eines vorausgegangenen Unfalls gesperrt.