Student lädt zur größten Geburtstagsparty Wiens

Manche Menschen lieben es, ihren Geburtstag groß zu feiern. Zu ihnen zählt auch der gebürtige Niederländer Floor. Der in Wien lebende Student hat am 4. Juli Geburtstag und will es richtig krachen lassen: Er hat in der ganzen Stadt Flyer verteilt, auf denen er seine Geburtstagsparty am Donaukanal ankündigt. Mit einem „You are invited!“ richtet sich der bald 32-Jährige an alle Menschen, die den Flyer lesen.

Keine Geschenke notwendig

Geschenke erwartet sich der Niederländer nicht: In seinem Aufruf bittet er nur darum, dass Leute ihm auf Instagram zu seinem Geburtstag gratulieren und wer möchte, soll etwas zu essen oder zu trinken mitbringen und mit den anderen Gästen teilen. Für alle Interessierten: Am 4. Juli ab 16 Uhr geht’s am Donaukanal neben dem Flex los.