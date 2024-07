Verletzung am Kopf: Mountain-Biker (63) stürzte schwer

Veröffentlicht am 30. Juni 2024, 17:57 / ©Montage: Canva & RK/ Trummer

Aus bisher unbekannter Ursache kam der 63-Jährige aus – so die Polizei – eigenem Verschulden zu Sturz. Der Mann zog sich Verletzungen unbestimmten Grades am Oberkörper und am Kopf zu. Er wurde nach Erstversorgung durch den Rettungshubschrauber Christophorus 11 mittels Seil gerettet und ins UKH Klagenfurt geflogen.