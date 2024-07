Lieblingsband kennengelernt: Todkranke Miriam (13) ist „fix net normal“

Die Musiker von AUT of ORDA nahmen sich gerne Zeit für Miriam.

Veröffentlicht am 30. Juni 2024, 18:13 / ©Verein Rollende Engel

Die erst 13-jährige Miriam ist schwer erkrankt, sie wird als Palliativpatient geführt. Auf der Bucketlist der 13-Jährigen stand unter anderem ihr großer Herzenswunsch, einmal bei einem Konzert von AUT of ORDA mit dabei sein zu können und die Musiker rund um den Steirer Paul Pizzera zu treffen.

©Verein Rollende Engel Miriam mit der Wunscherfüllerin Daniela.

Die Rollenden Engel waren Feuer und Flamme

Mit diesem Wunsch wandte sie sich an den Verein Rollenden Engel, dessen Mitglieder sofort alle Hebel in Bewegung setzten. Auf Facebook erklären sie: „Wir hatten binnen weniger Stunden alle Zusagen, sodass wir am Tag des Open Airs unsere ehrenamtlichen Wunscherfüller Birgitt, Daniela & Florian zu Miriam sandten.“

©Verein Rollende Engel Miriam und ihre Mama wurden von den ehrenamtlichen Wunscherfüllern von zuhause abgeholt.

Mehr als 100 Operationen

Am 29. Juni war es dann so weit: Trotz großer Hitze 34, die gerade kranken Menschen sehr zusetzen können, freute sich Miriam über die Ankunft ihrer Wunscherfüller und empfing diese ohne Scheu. Sie spricht offen über ihre Krankheit und erklärte den Rollenden Engeln, dass sie bereits mehr als 100 Operationen hinter sich gebracht hätte. Außerdem ließ sie die Wunscherfüller wissen, wie nervös und glücklich sie über das geplante Meet und Greet mit ihrer Lieblingsband sei. Auf der Fahrt hörten die Wunscherfüller und Miriam Christopher Seiler.

©Verein Rollende Engel Im Backstagebereich war viel los.

Herzergreifendes Meet & Greet

In Pichl bei Wels angekommen, wurden die Rollenden Engel und Miriam in den Backstagebereich geführt und vom LocalPromoter Roman Fuchsberger vom SV SPAR Hochhauser Pichl 1963 empfangen. Während sie auf die Band warten, gibt es kühle Getränke und viel zu sehen. Als die schwarze Limousine mit den AUT-of-ORDA-Mitgliedern schließlich vor ihnen hält, ist Miriams Freude groß: Gleich nach den obligatorischen Interviews kommen Christopher Seiler, Paul Pizzera und Daniel Fellner zu Miriam und nehmen sich Zeit für sie. Sie schießen gemeinsame Selfies und haben sogar ein Geschenk für die 13-Jährige: ein AUT-of-ORDA-Shirt und Socken, die sich der Fahrgast der Rollenden Engel gleich von den drei Superstars anziehen lässt. Dann geht es ab in den Besucherraum.

©Verein Rollende Engel Die Musiker nahmen sich Zeit für Miriam.

„Die Miriam is ois – aber fix net normal!“

Von Securitys werden die Wunscherfüller der Rollenden Engel und Miriam durch die vielen Besucher zu ihrem Platz geleitet. Dann beginnt eine bombastische, mitreißende Bühnenshow, von der Miriam jede Minute genießt. Sie verspürt keine Schmerzen, sondern klatscht mit und freut sich gemeinsam mit ihren Eltern. Nach rund 80 Minuten greift Christopher Seiler zum Mikrofon. „Den nächsten Song möchten wir einer ganz speziellen Dame widmen, die heute mit dem Verein Rollende Engel da ist“, erklärt er den Zuschauern. Das Publikum beginnt zu klatschen und dreht sich zu Miriam um. Er erzählt Miriams Geschichte und dann kommt Paul Pizzera mit der Aussage: „Die Miriam is ois – aber fix net normal!“ Das Publikum läuft zur Höchstform auf, während die Band diesen Song „Fix net normal!“ für Miriam singt.

©Verein Rollende Engel Miriam genoss das Konzert in vollen Zügen.

Herzenswunsch erfüllt

Der Verein Rollende Engel bedankt sich bei allen, die diesen unvergesslichen Abend für Miriam möglich gemacht haben. „Gemeinsam haben wir es geschafft, dass wir einer schwerkranken jungen Dame ihren großen Herzenswunsch erfüllen konnten“, erklären die Verantwortlichen.

©Verein Rollende Engel Nach dem Konzert ging es wieder nach Hause.

Über den Verein „–Rollende Engel–“ Der Verein „–Rollende Engel–“ hat es sich zur Aufgabe gemacht, Menschen in ihren letzten Lebenstagen besondere Wünsche zu erfüllen. Ehrenamtliche Helfer organisieren und begleiten diese besonderen Momente, oft in enger Zusammenarbeit mit Pflegeeinrichtungen und Krankenhäusern. Mit viel Herz und Engagement sorgen sie dafür, dass letzte Wünsche, die oft eine tiefe emotionale Bedeutung haben, in Erfüllung gehen. Du würdest gerne selbst jemandem seinen letzten, besonderen Wunsch erfüllen? Dann melde dich hier: 0650 3037750

[email protected]

rollende-engel.at

Spendenkonto Verein -Rollende Engel- IBAN: AT79 3468 0000 0303 9500

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 30.06.2024 um 22:10 Uhr aktualisiert