Formel-1-Wochenende in Spielberg verlief ohne größere Zwischenfälle

Veröffentlicht am 30. Juni 2024, 18:49 / ©LPD Steiermark/Huber

Das Formel-1-Wochenende geht langsam, aber sicher dem Ende zu. Die Königsklasse des internationalen Motorsports gastierte vom 28. bis 30. Juni 2024 im steirischen Murtal und begeisterte hunderttausende Besucherinnen und Besuchern. Veranstalter, Behörde und Einsatzkräfte ziehen auch 2024 eine positive Bilanz rund um diesen Großeinsatz.

©LPD Steiermark/Huber Die Polizei zieht eine positive Bilanz.

Einige Körperverletzungen, Diebstähle, Einbruchsdiebstähle

Der „FORMULA 1 QATAR AIRWAYS GROSSER PREIS VON ÖSTERREICH 2024“ ist beendet. Nennenswerte Vorfälle werden dabei nicht berichtet. Aus kriminalpolizeilicher Sicht verlief die Großveranstaltung erfreulicherweise ruhig. So waren bislang lediglich einige Körperverletzungen, Diebstähle und Einbruchsdiebstähle zu verzeichnen. Hier laufen die weiteren Ermittlungen.

©LPD Steiermark/Binder

Zehn Alkolenker erwischt

Aus verkehrspolizeilicher Sicht kam es kaum zu Behinderungen. Der tägliche starke An- und Abreiseverkehr forderte die Sicherheitskräfte, verlief angesichts der hohen Besucherzahlen äußerst zufriedenstellend und ohne längere Wartezeiten. Einige wenige Verkehrsunfälle (Sachschaden und Personenschaden) bereiteten keine größeren Probleme. Trotz intensiver Fahrzeug- und Lenkerkontrollen der Polizei lenkten rund zehn Personen ein Fahrzeug im alkoholisierten Zustand. Ihnen wurde die Lenkberechtigung vorläufig entzogen.

Über 40 Jugendschutzanzeigen

Die Polizei führte im Auftrag der Veranstaltungs- und Sicherheitsbehörde Murtal vermehrt Schwerpunktkontrollen über das gesamte Wochenende durch. Nach derzeitigem Kenntnisstand kam es dabei zu mehr als vierzig Jugendschutzanzeigen, einigen Anzeigen und Sicherstellungen nach dem Pyrotechnikgesetz und rund 20 Anzeigen nach dem Fremdenpolizeigesetz

©LPD Steiermark/Huber

Drei Klimaaktivisten angezeigt

Am Rennsonntag drangen gegen 8.30 Uhr drei Aktivisten (zwei Frauen und ein Mann) in das Veranstaltungsgelände des Red-Bull-Rings ein. Sie gelangten bis zum Kiesbett der Rennstrecke und konnten vom Sicherheitspersonal des Veranstalters angehalten bzw. der Polizei übergeben werden. Die Personen, sie sind der Klimaaktivisten-Szene zuzuordnen, werden der Staatsanwaltschaft Leoben angezeigt.

©LPD Steiermark/Huber

Dank an Besucher und Einsatzkräfte

Auch in diesem Jahr stand bei der Formel 1 in Spielberg das sportliche Ereignis und das gemeinsame Erlebnis im Vordergrund. Bezirkshauptfrau und Gesamteinsatzleiterin Nina Pölzl bedankt sich dafür bei den Veranstaltungsbesuchern. Aber vor allem auch bei den vielen Menschen, welche hinter den Kulissen solch einer Großveranstaltung aktiv sind. Gemeinsam mit dem polizeilichen Einsatzleiter Andreas Tafeit loben sie das Engagement der Einsatzkräfte und bedanken sich auf das Herzlichste: „Oft bedarf es nicht vieler Worte außer einem einfachen und respektvollen Dankeschön“, so die beiden Einsatzverantwortlichen.

©LPD Steiermark/Binder

Auch Feuerwehr zeigt sich zufrieden

Knittelfelds Bereichsfeuerwehrkommandant Erwin Grangl ist mit dem Gesamtverlauf der Großveranstaltung sehr zufrieden. „Viele technische sowie feuerpolizeiliche Einsätze gab es abzuarbeiten, zu größeren Problemstellungen kam es dabei aber nicht“, so Grangl.

Rotes Kreuz stark gefordert

Das Rote Kreuz war über das gesamte Wochenende stärker als im Vorjahr gefordert. „Viele Versorgungen sind dabei auf hitzebedingt gesundheitliche Probleme zurückzuführen“, so Bezirksrettungskommandant Bernd Peer.