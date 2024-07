Nach Unwetter: Orte im Waldviertel zu Katastrophengebieten erklärt

Die schweren Unwetter, die heute Nachmittag über das niederösterreichische Waldviertel zogen, haben eine Spur der Verwüstung hinterlassen. Golfballgroße Hagelkörner, die auf den Bezirk Waidhofen an der Thaya niederprasselten, verursachten schwere Schäden an Autos und Häusern. Wie der Kommandant der Freiwilligen Feuerwehr Waldkirchen gegenüber 5 Minuten bestätigte, wurden Teile der Orte Waldkirchen, Gilgenberg und Rappolz zu Katastrophengebieten erklärt.

Alle Dächer beschädigt

Die Feuerwehren und Bewohner haben mit starken Schäden zu kämpfen. „Alle Dächer in der Ortschaft und in den Nachbarorten Rappolz und Gilgenberg sind kaputt“, berichtet der Kommandant. Vor einer halben Stunde hat es in den betroffenen Gebieten erneut geregnet, die Einsatzkräfte und die Bewohner sind in ständiger Alarmbereitschaft. Aktuell stehen laut Medienberichten über 100 Florianis im Einsatz und versuchen, die Schäden im Bezirk Waidhofen an der Thaya in den Griff zu bekommen. 65.000 m2 Planenmaterial wurden aus dem Katastrophenhilfsdienst-Lager des Bezirks und dem Feuerwehr- und Sicherheitszentrum in Tulln angeliefert.

Update, 30.6., 20.30 Uhr

Wie die APA in einer Presseaussendung am Sonntagabend bekannt gab, wurden rund 200 Dächer in den betroffenen Gemeinden beschädigt. 30.000 m2 des angelieferten Planenmaterials wurden mittlerweile bereits verlegt, weitere 20.000 m2 sollten am Abend noch eintreffen, hieß es aus dem Büro von Landeshauptfrau-Stellvertreter Stephan Pernkopf (ÖVP). Schadenskommissionen werden gebildet. Vonseiten des Landes Niederösterreich wurde rasche Hilfe aus dem Katastrophenfonds zugesagt.

Enorme Schäden – Aufräumarbeiten in vollem Gange

Die Unwetter zogen eine Spur der Verwüstung durch das nördliche Waldviertel. Die Aufräumarbeiten im Bezirk Waidhofen a.d. Thaya waren am Montag weiter im Gange. Der Schaden ist enorm. In Waldkirchen wurden laut Feuerwehr rund 80 Prozent der Gebäude teils schwer beschädigt. Mehr als 250 Feuerwehrmitglieder standen im Einsatz, um Objekte mit Planen provisorisch abzudecken. Auch während eines weiteren Gewitterschauers mit Starkregen wurden die Arbeiten weitergeführt. In Summe konnten laut Aussendung des Bezirkskommandos bisher 55 Objekte mit Planen gesichert werden, 90 seien noch offen.

