Mit 3 Promille: Alkolenker knallte gegen Straßenschild und floh

0,00 zeigte der Alkomat bei dem 30-jährigen Pongauer nicht an.

Veröffentlicht am 30. Juni 2024, 20:16 / ©BMI/KK

Am Vormittag des 30. Juni kam ein 30-jähriger Pongauer bei einem Kreisverkehr in der Gemeinde Filzmoos aus noch unbekannter Ursache von der Fahrbahn ab und touchierte dabei ein Verkehrszeichen. Dadurch verursachte er einen erheblichen Sachschaden an der Verkehrsleiteinrichtung und seinem Fahrzeug. Als er von einer Zeugin angesprochen wurde, flüchtete er mit seinem Auto von der Unfallstelle.

Führerschein abgenommen

Im Zuge einer sofortigen Fahndung fanden Polizisten das schwer beschädigte Fahrzeug mit dem 30-jährigen Lenker im Ortsgebiet von Filzmoos auf. Bei seiner Befragung gestand der Pongauer, den Unfall verursacht zu haben. Der Alkotest mit dem Mann ergab einen Wert von 3,0 Promille. Die Polizisten nahmen ihm den Führerschein an Ort und Stelle vorläufig ab. Er wird an die zuständigen Behörden angezeigt.