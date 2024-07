Schein weg: Raser (24) ging Polizei ins Netz

Am Sonntag, 30. Juni 2024, gegen 16 Uhr fuhr eine Zivilstreife der Landesverkehrsabteilung auf der S37 in Fahrtrichtung Klagenfurt einem Auto mit überhöhter Geschwindigkeit nach. „Es konnte festgestellt werden, dass der Fahrzeuglenker die erlaubte Höchstgeschwindigkeit um 60 km/h überschritt“, heißt es von der Polizei. Die Beamten hielten den Fahrzeuglenker, ein 24-jähriger Mann aus St. Veit an der Glan, an. Ihm wurde vor Ort aufgrund der massiven Geschwindigkeitsüberschreitung der Führerschein abgenommen.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 30.06.2024 um 21:12 Uhr aktualisiert